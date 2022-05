Eita! “Ego bobo, orgulho desnecessário!” dispara Maira Cardi sobre Paulo André ao voltar as redes sociais

A coach não poupou palavras sobre o atleta viu? Se prepara!

Olha, mas dona Maira Cardi voltou as redes sociais atacadíssima viu? Nesta sexta-feira, (13), a moça saiu do período off, que durou uma semana, para falar a respeito de Paulo André!

Maira começou dizendo que seguiu o atleta por consideração a relação dele com Arthur Aguiar, seu marido, durante o ‘BBB22’, e que não sabe porque ele parou de segui-la. Em seguida, a coach disse que viu uma matéria que ele ficou grato pelo quarto dado por ela ao Peazinho, mas que recusaria por ter condições. Foi aí que ela começou a disparar farpas sobre o rapaz…

“Vamos aos fatos: se ele ficou grato, ficou internamente. Porque ele nunca falou comigo e nem me agradeceu. Não tem problema também, porque não fiz nada para agradecer. Quem me acompanha sabe o quanto eu amo presentear as pessoas e inclusive tem coisas que ninguém sabe que eu dei. Eu não faço pelo outro, faço porque me dá prazer ver as pessoas felizes”, disparou Maira.

E ela não parou por aí não… “Via muito ele falando do filho dele, do quanto era importante ele dar as coisas para o filho dele, e eu como mãe quis dar tudo isso. (…) Enfim, tudo o que eu pude, coloquei ali que eu queria ter entregue. Insisti muito, tentamos falar milhões de vezes com a família dele, falamos várias vezes com o empresário, que, coitado, ficou nos enrolando para passar o contato e cada hora dava uma desculpa. Tenho um milhão de mensagens com ele. Não consegui entregar as coisas porque eles realmente não quiseram”, continuou disparando a esposa de Arthur.

“Dei isso muito tempo atrás quando não sabia nem que ia ficar na final. Desde, então, estou tentando e ficou claro que não vou conseguir porque ele falou que não quer. Tudo bem, eu respeito, mas acho uma pena para a criança que não tem nada a ver com isso. Eu como mãe ia amar receber as coisas, independente de ter dinheiro ou não, ia amar receber porque é maravilhoso quando o filho da gente ganha presente. A minha filha poder receber um presente e eu não aceitar mostra uma insensibilidade tão grande da minha parte, um ego bobo, orgulho desnecessário. Não tem a ver com eu ter ou não dinheiro”, continuou a coach, que se desculpou caso ela tenha ficado ofendido.

Por fim, Maira elogiou o atleta e diz que vai continuar o seguindo nas redes sociais independente do unfollow dele. “A minha ideia era prestigiar, mas respeito super que você não quis e que você parou de me seguir, está tudo bem e vou continuar te seguindo porque continuo te admirando. Não faço a mínima ideia do porquê você parou de me seguir, mas está tudo bem também, não precisa. Estou com o meu coração em paz”, encerrou a coach.

Ih será que PA vai responder? Duvido! O moço tem classe gente…