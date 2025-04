Maíra Cardi inspira a busca pela nutrição emocional em seu primeiro livro

Influenciadora fitness com nove milhões de seguidores no Instagram e fundadora da maior empresa de emagrecimento do Brasil, Maíra Cardi Nigro vai além da busca pela saúde física em seu primeiro livro O que se come no céu?. Publicada pela Citadel Grupo Editorial, a obra de título provocativo é um manifesto de conscientização sobre o poder da nutrição emocional, praticada por meio dos bons pensamentos, das atitudes positivas e da proximidade com Deus.

Na obra, a autora defende a ideia de que, além de comida, o ser humano se alimenta de sentimentos, bons ou ruins, capazes de renovar ou suprimir a vontade de viver. Nesse sentido, o conceito de nutrição emocional está diretamente ligado aos conteúdos consumidos no dia a dia, às pessoas que integram os círculos de amizades, às palavras proferidas e a outras situações que moldam percepções, ações e, consequentemente, a vida.

Cardi explica que o corpo, a mente e a alma são alimentados por três portais: olhos, boca e ouvidos. Segundo ela, as interações com o mundo espiritual e físico acontecem por essas vias e é necessário vigilância sobre o que se permite entrar e sair, a fim de evitar a sobrecarga com pensamentos negativos, palavras destrutivas e influências nocivas. Ao mesmo tempo, é possível alimentar esses canais com amor, alegria, confiança, sabedoria e paz.

Se no céu existisse um tipo de alimento e esse alimento fosse parecido com os nossos sentimentos, que tipo de nutrição teríamos? […] E se para entrar no céu ou no inferno o ingresso fosse o balanço de como você se nutriu na Terra? Pensando que agora estamos falando de sentimentos, se suas palavras e seus sentimentos nutrissem você, você entraria no céu nutrido de quê?

(O que se come no céu, p. 14)

A novidade literária apresenta uma Maíra que não cabe nas redes sociais. Sem medo de revisitar feridas, ela expõe segredos, relata aprendizados e compartilha os ensinamentos utilizados para a própria evolução mental e espiritual. Conta também detalhes sobre momentos delicados que enfrentou, como o julgamento familiar e social por ter engravidado na adolescência, a depressão desencadeada pela exposição na Internet, a luta contra um câncer e a convivência conflituosa com o pai, vítima da mesma doença.

Ao escancarar as adversidades vencidas, a empresária deixa claro que sempre é possível recomeçar. Mesmo quem está imerso em arrependimentos ou paralisado pelo medo de agir, pode se reerguer e projetar uma nova forma de existência. Isso, porém, só será possível com a recusa da prisão do passado e o desejo verdadeiro de pensar e agir diferente.

Quem conhece Maíra Cardi Nigro apenas pelas receitas saudáveis e programas para emagrecer, encontrará em O que se come no céu? grandes aprendizados sobre transformação pessoal. Essa leitura é um convite para a reflexão sobre a importância de se esvaziar, de errar, aprender, lutar, fazer diferente, não achar que sabe tudo, dar o benefício da dúvida e, principalmente, abrir espaço para caber o novo.

Confira alguns trechos de “O que se come no céu?”

“Tudo o que não é alimentado morre. Ao longo das nossas vidas, nos alimentamos de sentimentos bons e ruins, de dor e alegria, de coisas que nos fazem viver mais e de coisas que nos tiram a vida”.

“Nunca me deu um abraço e nunca disse que me amava. Meu pai era calado, eu conversava sozinha, brigava sozinha. A fragilidade escancarada do fim, ver meu pai daquela forma e presenciar o falecimento dele, foi crucial para que eu guiasse minha vida de uma forma diferente a partir dali”.

“É interessante como nos revoltamos ao sermos traídos; porém, nós mesmos não somos capazes de ser fiéis aos nossos próprios sonhos, nossas próprias metas e acordos conosco”.

“As redes sociais nos convidam a criar um papel mentiroso de nós mesmos e, às vezes, nos perdemos nas fantasias do que achamos que somos, ou precisamos ser”.

Ficha técnica

Título : O que se come no céu?

Editora: Citadel Editora

Autoria: Maíra Cardi Nigro

ISBN : 978-6550474485

Número de páginas: 272

Preço : R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Maíra Cardi Nigro é empresária, coach, palestrante e analista comportamental. Com formação em PNL, Coaching e Nutrologia, é uma das principais referências no Brasil e no mundo na área de emagrecimento e alimentação. Já ajudou mais de 600 mil pessoas a terem uma vida mais saudável, incluindo personalidades como Anitta, Maiara & Maraisa e Deborah Secco. É um sucesso na Internet, onde reúne milhões de seguidores.

Sobre a editora

Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

