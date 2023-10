Maíra Cardi é condenada a reembolsar valor de curso pago por seguidora

A aluna alegou não ter conseguido obter os ganhos prometidos nas aulas pela coach de emagrecimento e por isso entrou com ação judicial.

Mesmo afastada por causa de seu detox de redes socias, a influenciadora Maíra Cardi e a empresa Cura Você Consultoria Ltda foram condenadas pela Justiça de São Paulo, em primeira instância, a devolver R$ 829,80 para uma seguidora. Essa indenização é referente ao valor pago pela autora do processo para participar de um curso da coach de emagrecimento.



Segundo os autos do processo, a “aluna” solicita o pedido de reembolso afirmando que “não teve os ganhos prometidos pela influenciadora” ao longo do tal curso.

A sentença foi assinada pelo juiz Renato Siqueira De Pretto, da 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, São Paulo. A publicação da determinação aconteceu no último dia 4.



A defesa de Maíra Cardi e da empresa afirmou que houve “a efetiva entrega do curso adquirido pela autora” e que a parceria prometida teria sido “disponibilizada por meio do programa de afiliados”.



Apesar das justificativas, a Justiça achou certo que o valor seja integralmente ressarcido.