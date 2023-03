Maira Cardi declara apoio a Lexa em meio às polêmicas: “Choramos juntas”

Madrinha de casamento de Lexa não a abandonou em meio às polêmicas envolvendo Guimê dentro do BBB 23

A afilhada do casamento de Lexa demonstrou estar presente para as horas boas e ruins na vida da cantora. Maira Cardi demonstrou o seu apoio à cantora diante da polêmica que o casal tem vivido com o marido, Guimê, dentro do BBB 23. Mesmo a musa saindo na noite de ontem (16), Maira não deixou de prestar o seu apoio a amiga, dizendo que o que tinham que conversar aconteceu em off.

“Eu sou madrinha de casamento dela! A gente sonhou juntas, chorou juntas! Pensei em não falar, afinal, somos amigas e o que temos para falar já falamos em off”, disse.

Miara ainda diz que o palco às vezes só machuca e que as opiniões e palavras duras também. “Um casamento se compõe de tantas coisas além do amor! Os problemas de pessoas públicas é infinitamente maior do que quando não temos fama. Não porque dói mais ou porque erramos mais, mas porque fazemos tudo que todos fazem sobre um grande palco. Ninguém ouve nossos gritos, ninguém enxuga nossas lágrimas, ninguém paga nossas contas, e no fim, só quem sabe de verdade se dá conta ou não é o dono da vida, que por um acaso só se vive uma vez!”, finalizou.