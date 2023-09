Maira Cardi decide abandonar a internet: “A internet virou terra de ninguém”

A coach de emagrecimento afirma que há muito tempo não precisa do retorno financeiro que a internet te dá.

Gentee, o que está acontecendo?Na manhã desta terça-feira (12), a até então influenciadora e coach de emagrecimento Maira Cardi utilizou as suas redes sociais para anunciar algo completamente inesperado. Ela que se casou recentemente com o coach financeiro Thiago Nigro, revelou, pela primeira vez, que irá desativar definitivamente o seu perfil no instagram.

“Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do snapchat, quando não era Instagram. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês (…). Mas venho dizer para vocês que, pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz”, iniciou Maira.

Continuando, a esposa do Primo Rico revela que está em uma nova fase de sua vida e que um dos motivos que levou ela a tomar essa decisão é porque, apesar de já possuir dois filhos, o Lucas e a Sophia, ela ainda quer ter mais três filhos e para isso ela precisa de paz.

“Quero ter mais três filhos, e já não sou tão novinha assim, o que requer mais atenção, mais cuidado, saúde emocional e física. Muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível. Cuido muito da minha saúde. Eu quero fazer a pré-concepção, o que significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente os seus hábitos. O seu, e o do pai”, explicou.

Por fim, ela afirma que, mesmo trabalhando diariamente com as redes sociais, há muito tempo ela não necessita dos frutos financeiros que a internet lhe proporciona, garantindo que só continuava no meio pois amava o que estava fazendo, mas atualmente a web tem lhe trazendo mais coisas negativas do que positiva, o que pesou ainda mais em suqa decisão de deixar a internet.

“Há muito tempo que já não estou mais aqui porque preciso, mas sim porque gosto, quero e amo. Mas hoje me traz mais coisas negativas do que positivas, a internet virou terra de ninguém. Para finalizar, quero me dedicar aos meus novos projetos de vida, escolhas, os meus filhos que já existem, e os que vão existir. Quero tranquilidade para gerar de forma em paz. E quem sabe no final de tudo isso eu volte, ou não, quem sabe. Sou muito grata a tudo o que vivemos. Estou desativando, mas muito feliz com a minha escolha”, finalizou a ex-influenciadora.