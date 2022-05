’Tá podendo! Maira Cardi explica sobre documentário de Arthur Aguiar: “Não conseguimos responder a Globo”

Segundo a moça, ele nem respondeu os familiares ainda e estão decidindo prioridades. E família, não é?

Leitor(a), lembra que eu noticiei aqui que um documentário sobre a vida e obra do Arthur Aguiar estava sendo produzido pelo GloboPlay? Pois o “A vida depois do pão” foi cancelado! Mas segundo a excelentíssima esposa do grande campeão do ‘BBB22’, Maira Cardi, não foi bem assim que as coisas aconteceram…

A coach usou o Instagram do marido — sim, ela se apossou — para desmentir a história do documentário na tarde deste domingo, (1º). “Tô aparecendo aqui, porque o Arthur ainda não se situou de tudo. Eu ainda não consegui explicar tudo que está acontecendo”, começou a moça. “Agora que estamos vendo agora tudo que temos, que temos que fazer e escolhendo todas as decisões tomadas”, enfatizou a esposa do Tuty.

“Eles [GloboPlay] queriam fazer o documentário com a gente. Em nenhum momento, houve acordo da minha parte ou da nossa parte com eles porque eu não consegui parar para olhar e ver tudo o que existe de oportunidade. Graças a Deus, o Arthur está com infinitas oportunidades, maravilhosas e é muito grato por isso. A gente não conseguiu olhar o que vai fazer e não vai fazer”, ponderou Maira.

“A gente não disse não para a nada, mas a gente também não disse sim para alguma coisa. Então, a gente precisa olhar primeiro para o que tem para ver o que faz sentido, o que não faz sentido e o que a gente vai dar conta, porque se comprometer com algo que depois a gente não dá conta não adianta. Então, talvez por isso que esteja saindo essa fofoca de que a gente cancelou e não vai fazer. Na verdade, a gente nem conseguiu respondê-los. Então, seria isso. Não foi cancelado nada, não foi dito sim e, simplesmente, não foi dito não”, justificou Cardi. Meu Deus, não responderam a Globo?

A mãe de Sophia ainda declarou que ela e Arthur Aguiar não faziam ideia da correria que seria a vida de campeão do reality show. “Acho que nem ele e nem eu imaginava que essa vida de campeão é tão corrida. São tantas coisas e hoje é o primeiro dia que ele está conseguindo ficar com a Sophia. Ainda falta milhões de coisas para fazer, pessoas responder. O Arthur conseguiu responder a rainha Xuxa hoje e ainda não conseguiu responder todo mundo, nem família. Enfim, a gente está decidindo as prioridades”, encerrou a coach. Peraí, responder a família não seria uma prioridade?

Mayra desmentindo as fakenews nos story do Instagram do Arthur. pic.twitter.com/XqyqhEW43f — Taisa. (@TaisaComenta) May 1, 2022

Enfim, é isso! O documentário do Pãozinho ainda pode vir aí se for verdade o que Maira Cardi falou. Mas o contrato do rapaz com a Rede Globo não foi renovado e acabou no dia 28 de abril. Será que ainda vai rolar convite para novelas? Sei não…