’Tá RYYYYCA! “Já fizemos mais dinheiro que o prêmio do BBB” dispara Maira Cardi sobre ela e Arthur Aguiar

A coach acordou afiada e decidiu resolver algumas pinimbas que estavam mal resolvidas…

Se tem uma coisa que Maira Cardi acordou nesta quarta-feira, (4), foi afiadíssima, meu Brasil! A coach estava soltando fogo pelas ventas depois que Arthur Aguiar recebeu o título de “Campeão mais flopado”. Então, ela decidiu botar a boca no trombone!

Primeiramente, Maira disse que quando o marido estava no ‘BBB22’ tudo girava em torno dele e ele foi enredo todos os cem dias. “É impressionante como o Arthur é enredo da vida das pessoas com histórias totalmente desconexas”, disparou Cardi. E ainda legendou stories com: “Prego que primeiro se destaca é o primeiro a ser martelado”. VISH!

“O Arthur foi único que enquanto estava no confinamento fez [publi] de marcas. É difícil, mas a gente conseguiu ainda assim. Arthur está cheio de coisas para fazer com a agenda entupida”, esclareceu. Maira disse que fez Santander, Pão de Açúcar e iFood enquanto o marido estava confinado e que o casal fez mais dinheiro que o prêmio do ‘BBB’. TÁ RYYYYYYCA! Maira, faz um pix pra gente!

Maira também negou a história da falta de convite para o ‘Baile da Vogue’ e disse que ele foi convidado por Luan Santana, por isso ele não foi. Inclusive, o ator and cantor irá gravar com Sorriso Maroto, viu? Babado! O casal é convidado para várias festas, mas ser convidado de festa não é carreira, segundo Maira. Foi cutucada? Será?

Por fim, a mãe da Sophia disse que quanto mais as pessoas falam, mais ajudam, porque mais eles fazem dinheiro e que transforma fofoca em dinheiro. Eu queria ter esse dom, sabe? E sobre o sorteio, ela disse que é uma forma de carinho com os fãs para retribuir o que fizeram por ele e que o valor do prêmio é mais que o valor de um apartamento ótimo. Vamos participar, leitor(a)?