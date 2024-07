Maira Cardi afirma que sempre sustentou Arthur Aguiar e pede para que ele pague o que deve para ela

Eitaaaaaaa!!!! Essa história está ficando cada vez maior. Após o ator Arthur Aguiar detona a criação que ela dá para a filha do ex-casal, afirmando que a pequena Sophia sempre volta melhor para a casa da mãe, após passar uma temporada em sua casa, Maira Cardi ficou revoltada com o posicionamento do ex-marido e resolveu apelar.

“Bom, muito chato tudo isso. Vocês não têm ideia do que passamos no secreto. Eu posso falar o que for da minha vida, mas não mexa com os meus!!!! Meu filho e minha filha são meus tesouros e vou guardá-los até o fim. Muito triste amanhecer com um jornalista me pedindo declaração sobre algo que não faço ideia e não está sob meu controle! Eu fiquei fora das redes sociais no final de semana, como estou fazendo sempre. E, quando ligo meu celular, uma enxurrada de mensagens falando sobre a minha filha!!!! Meu Deus”, iniciou a influenciadora, que prosseguiu: “Estou devastada. Sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite!!! Entendo que cada um tem sua vida, sua roda, seus costumes e amigos, mas expor dessa forma realmente ultrapassou o limite permitido, e ainda mais incentivando as pessoas a julgarem como uma criança de 5 anos deveria se comportar!!!”

Continuando, Maira fez questão de citar os vídeos que foram publicados por Arthur, onde ele fala que em sua casa não existe uma distinção do que é caro ou do que é barato, e garantir que sempre sustentou o ex-marido.

“E, é claro que mais uma vez isso iria sobrar pra mim. Vendo agora o vídeo do Arthur dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele, Arthur, ‘nem liga pra dinheiro’. Não liga? Se não liga, que tal você devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso!!!”, continuou a coach fitness, que detonou o ex-marido:

“Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá! Todos sabem o tamanho da ‘sua’ equipe e o trabalho que fiz para limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar! Fora as suas músicas caras e ruins, que também me custaram uma boa grana para divulgar, colocar nas playlists e tudo mais! Sem contar a sua marca de roupa que quando você saiu estava prontinha. E outras coisas que posso listar aqui, o próprio custo da sua filha, que custa bem cara por sinal e você não tem como pagar tudo, mas vive comprando roupa de marca, como sempre fez, né?? E eu que ligo pra dinheiro? Fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei nem te cobrei, rapaz! E agora eu que falo de dinheiro???? Dinheiro, para mim, é oriundo do meu trabalho, árduo, suado e incansável!!!! Isso sim quero passar para minha filha!!! Ela vai plantar e colher”, dispersou Maira.

Logo em seguida, a influenciadora rebate as acusações que Arthur fez contra ela, a respeito da mesma resolver tudo nas redes sociais, afirmando que nunca expôs toda a verdade sobre o ex-marido por pena dele.

“Bom, dito tudo isso, você também mencionou que não entende por que resolvo tudo publicamente. Desde que você saiu do BBB, o Brasil não soube a verdade do que aconteceu, porque eu nunca contei para ninguém para te poupar! Por pena de você ser quem é! Então, se tem uma coisa que eu soube fazer muito bem foi o silêncio! E por isso você ficou machão e resolveu abrir a boca para falar asneira! Sugiro que feche porque minha calmaria tá passando”, afirmou a coach.

Por fim, ela lamentou: “Infelizmente, a culpa sempre será das mães. A gente fica sozinha com a criança, passa perrengue de noites sem dormir, de médicos, educa, leva e busca na escola, faz dormir, acorda, dá comida, brinca, cria, muitas ainda pagam a conta financeira e o pai. de 15 em 15 dias, nos culpa por tudo que não está bacana! Incluindo o dia que está na casa dele, a criança é filmada por uma rede social que não é dele. E ele não viu porque no único dia que está com a criança, não estava. Quem se identifica levanta a mão”.