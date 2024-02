Maiara rebate críticas sobre beber em shows

Maiara colocou a boca no trombone e rebateu as acusações dos internautas de fazer shows bêbada. Os comentários surgiram na última sexta-feira, 2, quando a artista teria exagerado na bebida alcoólica antes de um show em Florianópolis, Santa Catarina.

“Isso não é segredo para ninguém. E a gente nunca deixou de fazer o nosso serviço”, disse Maiara. “Já entrei com cirurgia no palco. Já entrei com meningite viral, que eu nem sabia. Com o pé quebrado. Depois de 10 dias de bariátrica. Mas eu nunca deixei de fazer o meu serviço”, disse a cantora com firmeza.

“Então se você está aí em dúvida do meu profissionalismo por questões ou da minha bebida, ou do meu corpo, ou da minha fala, ou do jeito que eu sou, infelizmente você não vai conseguir mudar 10 anos de carreira (…) O dia que eu não tiver competência para fazer meu trabalho, a gente conversa”. “Meu intuito ainda é ser, pelo menos, pau a pau com Leonardo. Acho que Zeca [Pagodinho] já eternizou, não tem jeito. Os homens do sertanejo bebem, todo show eles bebem. Por que eu que sou mulher eu não posso beber também? Ah, vai te lascar!”, rebateu.