”Meu carro quebrou no momento”, Maraisa conta como ficou sabendo da morte de Marília Mendonça

Maiara e Maraísa contaram detalhes do momento em que ficaram sabendo do acidente de sua melhor amiga

Parece que até hoje minha ficha não caiu, que perdemos uma das mulheres mais especiais para o sertanejo no Brasil. Se para mim foi difícil, imaginem para Maiara e Maraísa que sempre estiveram ao lado de Marília Mendonça. Em entrevista para o Léo Dias as cantoras contam como receberam a notícia do acidente de avião.

Maraisa contou que estava no carro com seu pai e o carro quebrou, do nada no momento do acidente. Eles foram para a concessionária e seu pai chamou um Uber de confiança para levar os dois para o destino. A cantora recebeu uma ligação do escritório contando sobre o acidente e não acreditava no que estava acontecendo.

“Eu entrei no carro, eu não conseguia falar o que estava acontecendo, eu bati a porta dela de um jeito que a porta empenou, eu dava tanto murro no painel. Uma hora o carro não pegava, eu abri a porta do carro, eu só queria andar para chegar no escritório e parece que tudo estava parando e meu pai me controlando, eu dava murro em tudo”, contou Maraisa.

Para Maiara tudo ocorreu de forma diferente, a cantora não acreditou na morte de Marília e entrou em situação de choque quando soube de tudo. Na entrevista a cantora conta que recebeu todo mundo com um vestido florido, preparando até café da tarde para receber as pessoas, como se Marília ainda estivesse viva.

Maiara e Maraísa contam detalhes para Léo Dias (Foto: Reprodução)

“Eu estava em um provador de roupa e a Paulinha, minha assessora me contou, eu nunca quis acreditar nessa situação. Liguei para o escritório e disseram que estava tudo bem, acho que nem eles sabiam. Aí passou um tempo e recebi uma ligação, fiquei sabendo por eles [ligação]. Aí sim caiu a ficha para uma situação que eu não estava preparada”, disse Maiara.

As duas ainda contaram que a mãe delas ligou para seu pai pedindo um vidraceiro, porque todos os blindex tinham estourado. “Ela filmou os vidros de uma grossura, todos quebrados. Os vidros de uma sala que ninguém entrava”, contou Maraisa.

Hoje, a dupla está em turnê que leva o nome de ‘Metamorfose’, levando Marília em algumas canções e no coração. Ambas disseram que não está fácil esse momento que estão passando. Força meninas!