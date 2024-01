Maiara estava bêbada? Fãs reclamam que a sertaneja estava embriagada em show em Florianópolis

Eitaaaaa amores, eu acabei de receber o vídeo de uma grande amiga lá de Floripa. Parece que durante um show que aconteceu na última sexta-feira (5), a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, protagonizou um espetáculo à parte, deixando até mesmo a irmã gêmea incomodada com a situação. Xiiiii…. e a coisa tava feia mesmo, gente.

No vídeo que viralizou na web, a cantora sertaneja aparece visivelmente alterada, chegando até mesmo a cair no palco. Alguns fãs e internautas afirmaram que ela estava totalmente alcoolizada.

Segundo comentários de fãs na foto postada no perfil do Instagram da sertaneja, ela não conseguia cantar direito e até finalizou a apresentação no tempo antes do previsto.

“Decepção, 30 minutos, o restante foi modão com a Simone. Aliás, Simone deu um show”, desabafa um fã.

“No mínimo um pedido de desculpas. Não teve show de Maiara. Completamente alcoolizada. Eu, que já fui a outros shows, fiquei decepcionado. Imagina quem juntou o dinheiro pra prestigiar seu ídolo”, escreveu o segundo.

“Maiara, cê tava bebaça! Lembrei da Marilia Cantando”, comentou a terceira, finalizando com um emoji rindo.