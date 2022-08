Maiara e Maraísa homenageiam e recebem a mãe de Marília Mendonça no palco de Barretos

A Festa do Peão de Barretos já emocionante por si só, agora com essa homenagem foi de arrepiar. Na noite de ontem, 25, a ‘Festa do Peão de Barretos’ contou com o show de Maiara e Maraisa, o que ninguém esperava era que a mãe de Marília Mendonça também estava no local.

As gêmeas fizeram uma homenagem para a amiga Marília Mendonça e chamou a mãe dela, Ruth Dias, para subir no palco e elas cantaram uma música composta pela artista. O momento emocionou os fãs que aplaudiram e gritaram.

Maraisa ajoelhou aos pés de Ruth como forma de agradecimento, a mãe de Marília agradeceu elas por levarem o nome de sua filha e ajudarem ela a continuar o legado de Marília.