Babado de família! Mãe de Thomaz Costa reprova atitude do rapaz que criou um Onlyfans. O ator criou uma conta na plataforma.

Thomaz Costa criou um Onlyfans e sua mãe ficou bem irritada com a situação

Thomaz Costa atuou em Carrossel, participou da Ilha Record e agora está no Onlyfans. A notícia causou burburinho nas redes sociais pela atitude do ator de 21 anos. Mas teve uma pessoa que não gostou nem um pouco da nova empreitada do rapaz… vai vendo!

Sua mãe, Luciana Santos foi para as redes sociais e mandou a braba sobre o filho! Disse que não apoia este tipo de atitude do rapaz e que ensinou valores ao seu filho, ou seja, reprova totalmente o novo job de Thomaz.

Foto: Reprodução

Luciana ficou sabendo do Onlyfans do filho por meio de sua nora, a namorada de Thomaz. E foi a partir daí que foi buscar mais informações sobre a plataforma de conteúdo adulto que concentra um casting de muitos famosos como Mulher Melão, Arícia Silva e o modelo Luis Coppini.

A mãe de Thomaz se diz decepcionada e que seu filho não a ouve mais…

Foto: Reprodução

Algumas fotos do ator já vazaram e rodam por aí no Twitter… Será que Thomaz continuará com seu conteúdo sensual cobrado em dólar ou será que o apelo de sua mãe para que ele pare, falará mais alto?

Vamos aguardar as próximas cenas deste “Casos de Família”. Cristina Rocha, corre aqui um minutinho…