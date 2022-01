Boca Rosa decreta: “Jade e Linn estão no meu pódio”

Bianca Andrade aka Boca Rosa, comentou com seus seguidores sobre quem será o próximo vencedor do BBB22. Confira:

Façam suas apostas, pois Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa já tem seus finalistas para esta edição do Big Brother Brasil 22.

Em papo com seus seguidores, no Twitter, Bianca perguntou se Jade seria a nova Juliette, que ganhou a simpatia do público e já estaria cotada para ser a vencedora desta edição do reality show. Uma seguidora respondeu: “Espero que não, gosto bastante da Jade, mas esse negócio de escolher vencedor na primeira semana é horrível!”

Já Boca Rosa complementou o que sua seguidora havia escrito e definiu seu pódio para esta edição da atração, ela respondeu: “o único ruim é que o jogo fica um pouco previsível, mas eu acho q Jade tá com um brilho de primeira camarote vencedora. Ela e a Linn já são meu pódio e eu não costumo trocar no meio do caminho.”

Bianca ainda definiu Jade Picon como fofa, coerente, engraçadinha e coerente. Hum, será que vem publi da linha de maquiagem da Boca Rosa pra Jade Picon quando ela sair da casa do BBB? Tô apostando que sim e vocês?