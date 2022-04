Afiada, mãe de Gustavo, manda recado para torcida de Arthur Aguiar: “Torcida gosta de jogar com jogadores mais fracos”

Dona Sandroca rainha, o resto nadinha, viu? Que mulher, que mulher…

Após sua eliminação, Gustavo participou do ‘Bate Papo – BBB’ com Rafa Kalimann, mas quem roubou a cena foi Sandroca, mãe do ex participante. Que mulher sem medo de Padaria e Pontos de Luz viu?

Sandroca foi chamada para um bate papo com o filho e avaliar sua participação no programa. E enalteceu tanto o filho, que levou o “Malvadão” às lágrimas, mas claro que deixou aquele recado, que deixou a torcida do Arthur Aguiar braba viu?

“E aí no ‘BBB’, filho, você não deixou de ser um grande jogador. O que aconteceu de você ter saído é que tem um grande outro jogador aí dentro e a torcida dele prefere jogar com jogadores mais fracos, o que não é nosso caso”, disparou a futura participante da Fazenda, porque a gente quer essa mulher lá, Brasil!

E ela se calou? Não! Continuou! “A gente gosta de jogar pau a pau com jogadores fortes. Times bons gosta de jogar com times bons. Acontece que tem uma torcida que não pensa como a gente. Prefere jogar com jogadores mais fracos. Só por isso você saiu”, disparou.

Gustavo concordou e disse que reparou isso quando Lina foi eliminada. “Eu imaginava. Quando a Lina saiu eu tive certeza disso”, comentou Gustavo, e Sandroca emendou que um jogador forte está escolhendo jogadores fracos para continuar no jogo. EITA!

A mãe do Gustavo alfinetando a torcida do arthur kk supera a eliminação do seu filho Dona pic.twitter.com/VWzToQaZs6 — 𝐆𝐢𝐢%✨ (@gigitwitta_) April 20, 2022

E aí a Padaria caiu matando né? Chamando Gustavo de fraco por causa dos 81% que culminaram sua eliminação e até que é um elogio chama-los assim. Misericórdia hein? Quero ver quando o Arthur esquecer que eles existem daqui um mês…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Mãe do Gustavo chamando os Meninos de Fracos 🤣🤣🤣



A senhora falar isso pra gente é um elogio, que fique cada vez o mas fraco pq o Beats só ficou lá esse tempo por causa da Padaria.

A hora dele chegou vem ganhar o mundo aqui fora malvadao 💗#BBB22 — Tutyzinha 🍞 (@RehAndrade11) April 20, 2022

Sra. mãe do Gustavo, entenda uma coisa: O BBB é um jogo e qqr estratégia LIMPA pra tirar um adversário forte, é válida. Mas a sra. sabe muito bem que o critério principal pra tirar o seu filho, não foi o de "ser mais forte". Até pq ele não é né???#BBB22 #TeamArthur #gustavo — Môna 🍞✨ (@Carla61309430) April 20, 2022

A mãe do Gustavo foi passar vergonha no #redebbb justificar a saída dele porque nós da padaria escolhemos jogar com fracos kkkkkkkkkkkkkkkkkkk ser arrogante e prepotente é de família mesmo, passou vergonha fia #bbb22 #bbb2022 — Luna 🍞 ✨🩴🧺 Arthurizada (@Bebeedobbb) April 20, 2022