Mãe de Yasmin Brunet denúncia violência psicológica contra a filha

A modelo desabafou sobre a dor de ver sua filha ser tratada de tal forma por pessoas que se dizem suas amigas.

Meus amores, em uma recente entrevista ao O Globo, a modelo e mãe da participante do BBB 24 Yasmin Brunet, Luiza Brunet, afirmou que a filha vem sofrendo violência psicológica dentro do reality show.

Ao fazer essa afirmação a Brunet se referia aos constantes comentários que o cantor Rodriguinho tem feito sobre o seu corpo e sobre a sua alimentação na casa.

“Mais doloroso como mãe foi perceber como essa violência, com ataques constantes disfarçados de amizade, anulou a reação de Yasmin. Infelizmente acontece o mesmo com quase 100% das mulheres. É uma violência sutil, com palavras ditas em meio a risadas e piadinhas que as mulheres naturalizam. A violência fácil de reconhecer é a física, que deixa marcas visíveis. Onde há corpos também há mães e filhos órfãos. Quanto vale a vida da mulher?”, denunciou Luiza.