Mãe de Paulo Gustavo ironiza luto de Bolsonaro e dispara: “Luto é uma dor forte, dilacerante e rasga a alma”

Déa Lúcia usou o Instagram para pedir respeito com quem realmente está de luto

Déa Lúcia segue levando o nome de Paulo Gustavo desde a morte do seu filho até os dias atuais. A mãe do humorista usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com os eleitores de Bolsonaro que dizem que o Brasil está de luto. Dea ainda pede respeito com quem realmente está de luta, evidenciando que é uma dor forte, dilacerante e que rasga a alma.

“Mais empatia e respeito com quem realmente está de luto. Em nome de todos que perderam, seus entes queridos”, escreveu na legenda.

Na imagem do post o texto diz: “Tá de luto querida, vem comigo, vamos falar sobre o que é luto. Luto é uma dor forte, dilacerante e rasga a alma. Luto é preparar o café e esperar o outro, e perceber que aquele lugar está vazio, é as velas apagadas das datas comemorativas, é bater palmas para um ser invisível”, disse.