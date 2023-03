Mãe de MC Guimê posta carta aberta de apoio para o cantor

Na carta, Maria Cristina aproveita para enaltecer o filho, dizendo que ele mudou a sua vida e o quanto ela o ama.

Amores, eu sei que o amor de mãe não pode ser medido, mas acredito que mesmo amando demais, uma mãe tem que saber reconhecer quando o filho erra. Após uma semana que foi expulso do BBB 23, o cantor MC Guimê recebeu o apoio de sua mãe, Maria Cristina, que publicou uma carta aberta ao filho, em seu instagram.

“Ah, meu filho, queria que soubesse e que lembrasse sempre o quanto te amo e sou grata a Deus por ter me presenteado com você. Quero dizer que não importa quantos anos se passem, você sempre será o meu menino, o menino da minha vida e dos meus dias”, iniciou a mãe do MC.

Logo em seguida, Maria Cristina aproveitou para enaltecer o filho e dizer o quão especial ele é, o quanto ele mudou a sua vida e afirmando que independente de qualquer coisa,ela estará ao lado de Guimê, lhe amando cada dia mais.

“Você me mostrou o quanto a vida pode ser linda e leve apesar das dores, você aliviou meus medos, sarou meu coração e trouxe luz para os meus dias, você me fez uma pessoa melhor e hoje sou a minha melhor versão. Saiba que sempre estarei contigo por toda sua vida, te amando cada dia mais. Que Deus te abençoe por toda sua vida, que te proteja de todo o mal, ilumine os seus caminhos e que você seja cada dia mais feliz. Te amo meu menino. Com amor, de sua mãe”, finalizou Maria Cristina.