Mãe de Marília Mendonça rasga o verbo sobre fotos vazadas: “Está faltando justiça”

Dona Ruth usou as redes sociais para desabafar sobre o fato das fotos do corpo de Marília Mendonça vazadas na web

O fator revoltante para finalizar a sexta (14) foi saber que as fotos do corpo de Marília Mendonça após o acidente estavam vazadas na internet. A mãe da cantora rasgou o verbo e disse que falta justiça e leis que auxiliem a família nesse momento tão difícil. A mãe da cantora ainda chama os responsáveis pelo fato de monstros.

“A família está chocada, né? Com tanta monstruosidade, mas não me surpreende, o mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreende, já haviam feito uma vez”, disse ela.

Dona Ruth ainda disse que está faltando lei. “O que está faltando é lei, está faltando justiça”, finalizou.