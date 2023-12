Mãe de Ludmilla vaza conversa do empresário da cantora furioso ao saber que a Anitta pode substituir o Nattanzinho no réveillon de Copacabana

Eitaaaaa minha gente, a madrugada deste domingo (31) foi realmente intensa para os famosos. Acontece que tem um vídeo publicado por dona Silva Oliveira, que é a mãe de Ludmillla causou horrores na web, tudo isso porque nessa gravação, um homem, que tudo indicar ser o empresário da artista, mostra preocupação com o cancelamento do show do cantor Nattanzinho na Virada de Ano de Copacabana, no Rio de Janeiro e a possível substituição seja feita pela Anitta, no mesmo local em que Ludmilla vai se apresentar. Xiiii, isso não vai prestar, meus amores.

Nesse tal áudio, o empresário aparece completamente revoltado e indignado com a possibilidade de Anitta cantar no mesmo Réveillon que Ludmilla

“Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (…) não deixa isso acontecer não”, diz o homem, no telefone, na gravação compartilhada por Silvana Oliveira.