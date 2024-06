Mãe de Luana Piovani rebate críticas sobre sua aparência: “Pessoa rasa”

A mãe de Luana Piovani usou suas redes sociais para rebater as críticas diante de sua aparência, após alguns internautas falarem sobre o assunto diante da briga da atriz com Neymar Jr. A advogada expôs uma mensagem que falava de sua aparência em seu perfil oficial no Instagram.

“Uma velha e, por sinal, muito mal acabada. Ser velha não é defeito, mas ter aparência de quem já foi enterrada há anos, isso já é desrespeito”, disse um internauta na rede social. E Francis respondeu a ofensa: “Perda de tempo… Perfil falso, pessoa rasa, minha autoestima vai bem, obrigada. Gosto do que vejo no espelho e aplaudo o que vejo no interior”, escreveu.

“Como é interessante e impactante a maneira como as pessoas não têm razão e tem um vocabulário muito pobre, elas se tornam misóginas, chamam as pessoas de ‘velha’, ‘mal amada’. Isso é falta de argumentação. Não sei porque o senhor Neymar ficou tão revoltado. Era só ele dizer que não ia fazer esse resort, mas ele vem e ofende a Luana”, declarou em uma publicação no Instagram.