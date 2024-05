Mãe de Katy Perry cai em foto criada por IA da cantora no Met Gala 2024

Katy Perry pregou uma peça em seus fãs ao publicar imagens geradas por IA dela no red carpet da festa da Vogue Americana. Muitos acreditaram que a cantora estivesse no evento e alguns veículos chegaram a dizer que ela seria uma das mais bem vestidas a subir as escadarias do Metropolitan Museum of Art. O que a gente não esperava era que sua mãe acreditaria nas imagens geradas por IA.

Na publicação, Mary Perry, mãe da cantora, mandou uma das imagens falsas por mensagem para a filha e disse que sequer sabia que ela estaria no evento. “Oi pena! Não sabia que você foi ao Met. Que vestido lindo, você parece um desfile de rosas, você é seu próprio carro alegórico”, brincou ela. Katy logo alertou a mãe sobre a veracidade da foto: “Mãe, a inteligência artificial te pegou também. CUIDADO!”.

A esposa de Orlando Bloom ainda revelou o motivo de não ter comparecido ao evento de moda em 2024. “Não consegui ir ao MET, tive que trabalhar”, revelou Katy, que ainda compartilhou um vídeo gravando uma música em um estúdio.