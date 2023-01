Mãe de Gil do Vigor lamenta morte do seu pai: “Não é fácil perder alguém tão importante”

Jacira Santana desabafou e disse que sentiu muito por não estar no Brasil e dar o último adeus

Essa coluna fica triste e manda todas as energias positivas para a família de Gil, ex-BBB, que perdeu o seu avô. A mãe do PhD usou as redes sociais para desabafar que sentiu muito por não poder dar o último adeus por estar nos Estados Unidos.

“Acabei de receber a notícia do falecimento do meu pai com muita dor no coração pois estou nos Estados Unidos e não poderei dar a ele meu último adeus. É um momento de muita dor para todos nós da família e principalmente para mim que estou tão longe, não é fácil perder alguém tão importante em nossas vidas… Vai com Deus meu Pai e descanse”, escreveu ela.

A musa recebeu o carinho dos seguidores nas redes sociais. Meus sentimentos!