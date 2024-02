Mãe de Davi do BBB faz apelo nas redes sociais

A mãe do participante da casa mais vigiada de todo o país afirma que foi castigada pelas chuvas de Salvador.

Minha gente, nesta quinta-feira (22), a Dona Elisângela, a polêmica mãe do atual participante do BBB 24, Davi Brito, utilizou as suas redes sociais para fazer um apelo para as autoridades, informando que foi uma das vítimas das fortes chuvas que atingiram a população de Salvador.

“Gente, bom dia. Olha para isso! Ainda bem que eu abri aquele ralo ali. Esse colchão aqui é onde eu tenho feito meu refúgio. Colchão aqui, saída aqui, caso precise estou com uma sacola pronta com pouca roupa e documento. Cadê os órgãos que disseram que iam resolver isso?”, publicou a mãe de Davi.

Contudo, nas redes sociais, diversos internautas falaram sobre a publicação de Elisângela, a chamando de narcisista, oportunista e antipática.

“Entendo a situação e fico triste, mas ela parece desesperada pra ser notada pela mídia ser a representante de tudo do Davi”, afirmou um.

“Só eu acho ela oportunista? Ela me parece ter traços narcisista”, comentou outro.

“Não consigo ter simpatia por ela, por mais que a situação seja triste”, desabafou um terceiro.