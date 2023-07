Mãe de Beyoncé pede divórcio após 8 anos de casamento

De acordo com o site americano TMZ, Tina Knowles tomou a decisão de dar entrada nos papéis de divórcio de Richard Lawson

Viiish, enquanto a filha está arrasando na Renaissance Tour, a mãe está dando tudo de si e vai enfrentar um divórcio do seu marido, Richard Lawson. Isso mesmo que vocês leram, a mãe de Beyoncé vai encarar os tribunais e já entrou com o pedido de divórcio do seu companheiro há 8 anos.

A informação é do site americano TMZ e diz que Tina Knowles entrou com os papéis que foram entregues em Nova York, nos EUA.

O fim do casamento foi explicado por diferenças irreconciliáveis e a empresária ainda pede que nem ela nem Richard sejam obrigados a pagar pensão alimentícia um ao outro.