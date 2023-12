Madrugada de aflição, Raka Kalimann faz apelo nas redes após ter seu Instagram hackeado

Socoorrroooo! Olha só o sufoco que a influenciadora Rafa Kalimann passou depois de sofrer um ataque hacker na madrugada deste domingo (31). O perfil do Instagram dela teve todos os conteúdos apagados. E ainda foram enviadas ameaças diretamente à empresária da ex-BBB, Marcella Ribeiro.

De manhã, a modelo avisou que conseguiu recuperar a conta. “Nunca fiquei tão desesperada e angustiada”, declarou.

Kalimann anunciou no X, o antigo Twitter, que tinha perdido o perfil temporariamente. Ela ainda fez um apelo para que seus seguidores não denunciassem a conta, porque isso aumentaria a dificuldade para recuperá-la mesmo depois de ter sido hackeada.

“Já estou cuidando com a minha equipe, e já acionamos todas as pessoas possíveis. Por favor, não denunciem lá. A chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada posso perder”, pediu.

Ela também mostrou todas as mensagens com ameaças do hacker que sua empresária na madrugada. “Você tá com a Rafaella que eu sei. Avisa ela que acabou! Ano foi bom, né? Manda ela entrar em contato comigo. Nunca fiz mal pra ela, mas ela se faz de sonsa”, escreve o hacker.

“Vou postar tudo! Tenho tudo. Ela vai perder para sempre as redes sociais. Vou mostrar as fotos dela. Tenho tudo, ‘vacilona'”, alegando até ter fotos da influenciadora nua e ameaçando a vender essas fotos.

“Eu tenho senha de tudo. Vou vender o TikTok se ela não me responder, já estão pedindo nudes dela. E eu vou achar para mandar”, alegou. “Eu devolvo tudo se ela me responder, sou um homem do bem. Ela não é santa, e eu não vou cair nisso”, concluiu.

Rafa Kalimann conseguiu recuperar a conta após algumas horas e publicou uma foto das cobertas de sua cama para tranquilizar os seguidores. “Só para falar que consegui minha conta de volta, ainda não sei dar detalhes de nada. Hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do Instagram, acessaram outras redes, fotos, etc”, pontuou ela.

“O importante é que já estão comigo de novo, graças a Deus. E já estou tomando as medidas cabíveis”, afirmou.

Só que seus seguidores não acreditaram que poderia ser ela mesma, então atendendo aos pedidos, a influenciadora apareceu de pijama e de cara limpa nos Stories do Instagram para provar que conseguiu, de fato, recuperar o perfil. “Galera, dando a minha cara aqui só para falar que sou eu mesma, tá? Eu consegui, de fato, recuperar o perfil. “Galera, dando a minha cara aqui só para falar que sou eu mesma, tá? Eu consegui recuperar”, finalizou.