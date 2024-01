Madrasta de Wanessa Camargo declara torcida a favor da cantora

Ontem (05), a cantora foi anunciada como uma dos atuais participantes do BBB24.

Gente, eu estou completamente passada! Após todos os burburinhos e brigas envolvendo a atual esposa do cantor Zezé di Camargo , da dupla Zezé di Camargo e Luciano, a influenciadora Graciele Lacerda, e a família do cantor, incluindo seus filhos, a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o Dj Igor Camargo, Graciele resolveu deixar de ser uma “má”drasta e virar uma “boa”drasta para os seus enteados.

Logo após Wanessa ser anunciada como uma das integrantes do Camarote do BBB24, Graciele fez questão de utilizar as suas redes para declarar o seu apoio e torcida para a enteada.

Que mudança repentina, não é mesmo? Será que foi apenas para chamar a atenção ou realmente a paz entre os Camargos e a Lacerda foi selada? Me contem a opinião de vocês.