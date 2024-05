Madonna supera show de Rolling Stone e é o quinto maior show do mundo

Genteee, eu ainda não superei o show da Madonna? Esse megaevento foi uma verdadeira aula de música, entretenimento e emoção como se estivéssemos assistindo a um show da Broadaway em plena praia de Copacabana.

A Rainha do Pop prometeu e entregou absolutamente tudo, levando seus súditos ao delírio com uma apresentação icônica. Em sete atos, podemos revisitar as diferentes fases da vida de Madonna. Seus sucessos e hits foram entoados em uníssono por uma plateia participativa e encantada.

O dia 4 de maio de 2024 está marcado no calendário da cidade do Rio do Janeiro como um evento histórico. Seguindo a recomendação da Prefeitura, as pessoas chegaram com bastante antecedência ao show de encerramento da turnê ‘’The Celebration Tour’’ da cantora Madonna, e ainda por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias.

A Riotur destaca que todo o planejamento prévio foi fundamental para a acomodação e segurança de todos que vieram à orla de Copacabana para assistir esse grande espetáculo.

A apresentação teve início às 22h45, quando Madonna subiu ao palco, levantando o público, que, ao todo, foi de 1,6 milhão de pessoas, nesta que se tornou a maior pista de dança do mundo e entrou na lista das maiores performances da história.

A diva empatou com o festival Monster of Rock, realizado em Moscou, na Rússia, em 1991. O top-7 conta com outros quatro shows realizados no mesmo local da Cidade Maravilhosa, a praia de Copacabana. Em 2006, os Rolling Stones receberam 1,5 milhão de pessoas.

Em 1993, Jorge Ben Jor e Tim Maia subiram ao palco no Rio durante o Revéillon e tiveram a companhia de 3 milhões de pessoas. Já o topo da lista conta com um show de Rod Stewart, ocorrido em 1994. Ao menos 4,2 milhões de pessoas foram à Copacabana para o show do artista, de acordo o Guinness, livro dos recordes.