Madonna revela obsessão por sexo

Rainha do pop ainda disse que se arrependeu de ter se casado

Essa vai para aqueles que acreditam que a idade fala muito sobre as pessoas. Madonna segue sendo uma das grandes estrelas que fala tudo sem papas na língua, recentemente a musa admitiu que tem um apbsessão por sexo. Em vídeo publicado no seu canal do Youtube, ela conta que tem alguns arrependimentos na vida, e um deles é o casamento.

“Me casar. Ambas as vezes”, confessou a cantora ao ser questionada sobre algo que não tenha sido a sua melhor ideia. Eita!

A musa ainda revelou que sexo não é só seu prazer favorito, como também uma obsessão da cantora. Se vocês pensavam que a gatinha não tinha uma vida sexual ativa, se enganaram.