Madonna rebate críticas sobre sua aparência no Grammy: “Sou pega pelos olhares de etarismo e misoginia”

Cantora subiu no palco para apresentar os artistas Sam Smith e Kim Petras que performaram a canção “Unholy”

A web não perdoou e a mídia colocou fogo aumentando ainda mais o preconceito com a aparência de Madonna. Todos ficaram malucos com a aparência da rainha do pop após ela subir no palco do Grammy para anunciar a apresentação de Sam Smith e Kim Petras. Claro que ela não deixou de rebater as críticas e ainda apontou misoginia e etarismo.

“Foi uma honra para mim apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria ter dado o último prêmio que foi de Álbum do Ano, mas eu pensei que era mais importante eu apresentar a primeira mulher trans performando no Grammy – um momento histórico! E além disso ela ganhou um Grammy”, iniciou.

E continuou: “Ao invés de focarem no que eu disse no meu discurso, que era sobre agradecer pela coragem de artistas como Sam Smith e Kim, muitas pessoas escolheram falar apenas sobre fotos close-up minhas tiradas com uma câmera de longas lentes por um fotógrafo da imprensa que iria distorcer a cara de qualquer um”.

A musa ainda diz que foi mais uma vez atacada pelas suas decisões em relação a sua aparência. “Mais uma vez eu sou pega pelos olhares de etarismo e misoginia que permeiam o mundo que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar uma mulher que passou dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continua sendo forte de vontade, esforçada e aventureira”, disse.

“Eu nunca me desculpei pelas escolhas criativas que fiz e nem pela minha aparência ou pelo que visto e não começarei. Eu tenho sido degradada pela mídia desde o começo da minha carreira mas eu entendo que é tudo parte de um teste e estou feliz de ser a desbravadora para que todas as mulheres atrás de mim tenham um tempo mais fácil nos próximos anos”, finalizou.