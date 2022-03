Pantanal: Madeleine tem crise de ciúmes por causa de Irma

Irmãs ficam encantadas por José Leôncio, mas só uma consegue o coração do homem

E o bicho já está pegando na aclamadíssima ‘Pantanal’, a novela das nove que faz nosso coração tremer de emoção. Nos próximos capítulos da trama vamos ver Madeleine, Bruna Linzmeyer, com uma crise de ciúmes ferrada por causa de sua irmã, Irma, Malu Rodrigues.

Acontece que as duas ficaram mexidas com José Leôncio, Renato Goés. Madeleine já teve um envolvimento com o rapaz, mas Irma também ficará com fortes desejos pelo rapaz, encantada por sua beleza.

Madeleine tem crise de ciúmes por causa de Irma (Foto: Reprodução)

Quando Irmã fica sabendo que os dois se casarão ela não ficará nada satisfeita, e mesmo tímida tentará conquistar o rapaz na base da sensualidade. O plano sairá por água abaixo quando Madeleine flagra o momento, afastando a irmã do seu amado.

No meio dessa história, o casamento acontece, mas Madeleine não se acostuma com a vida no Pantanal e foge com seu filho Jove, fruto do casamento, ainda bebê.

Eita, essa eu não perco. Pantanal mal estreou e já está dando o que falar, e eu gosto assim, na boca do povo.