“Macho pode falar (palavrão) e mulher não?” , Silvana, mãe de Ludmilla, detona Rodriguinho após ele criticar a cantora

As falas de Rodriguinho na casa do “Big Brother Brasil 24” não irritaram sobre o público e a Luiza Brunet, mas Dona Silvana, mãe da cantora soltou o verbo nos stories para cima dos pagodeiro. Na primeira lapada, a empresária ironizou o pagodeiro por ter reclamado das músicas com palavrão.

“Acordei com um monte de gente me marcando em coisa de Rodriguinho. São vários fatores. Vamos lá! Estou agora me perguntando: Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? E a música nova não ouvi ele falar. Aí você vê onde está o recalque. É puro recalque. Não é porque sou mãe que estou defendendo. Outra coisa, amo as músicas do Gaab filho dele. E fala palavrão também. Aí você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher não?”, disse Silvana.

A mãe de Ludmilla disse que viu o cantor criticando a aparência de Ludmilla, alegando que sua atual situação financeira que teria ajudado ela a ficar mais bonita “Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: “mas também, com o dinheiro que ela tem”. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por que? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara? Não dá”, desabafou Silvana.

Assim como Luiza Brunet, Silvana relembrou ainda o caso em que Rodriguinho assumiu ter agredido a ex-mulher, Nanah Damasceno.