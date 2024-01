Lumena sobre o BBB: “Fui para o BBB fazer terapia em rede nacional”

Lumena causou na sua edição do BBB, mas foi só em entrevista à Caras Brasil que ela contou detalhes sobre como vê o programa depois de ter participado. A musa relatou que para ela o programa foi como uma terapia em rede nacional e que hoje ela se aceita melhor em relação ao seu público e as pessoas que lhe dão carinho.

“O Big Brother, realmente foi uma um chamado da Lumena criança, que queria ser artista, mas que não via nesse lugar uma oportunidade positiva. Hoje eu agradeço tanto ao Big dos Bigs, agradeço muito porque hoje eu me encontro muito mais realizada no entretenimento fazendo minhas piada doida e recebendo carinho do público”, declara.

“Eu brinco que eu fui para o BBB fazer terapia em rede nacional e que Lacan ficou levemente orgulhoso e ao mesmo tempo jogando na minha cara: ‘Ah precisou de um reality, né, minha irmã? Para assumir que a Lumena criança gostava de entretenimento, gosta de um palco, de um biscoito”, disse ela, que já participou de uma edição do De Férias com o Ex Brasil Celebs.