Lumena manda recado para Narizinho: “A senhora deveria tomar vergonha na sua cara”

Ex-BBB usou as redes sociais para rebater os comentários da ex-Panicat após comparação de Lumena com Rosiane

O circo pega fogo dentro e fora da Fazenda, vocês sabem disso, né? E de acordo com Lumena quem protege ela não dorme, jamais! A ex-BBB mandou o recado para Carol Narizinho e não fez uma curva se quer. Após a ex-Panicat comparar Lumena a Rosiane da Fazenda, a musa chamou Narizinho de racista e xenofóbica nos stories, mesmo a publicação já sendo apagada das redes.

Eita a Lumena soltando os cachorros na Narizinho 🗣️ pic.twitter.com/frS6CuPf3n — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 30, 2022

“Tem gente que faz merda na internet, vê que fez merda, apaga e depois quer sair, não vai sair, bebê”, iniciou Lumena.

E não parou por aí, porque a ex-BBB ainda mandou Narizinho tomar vergonha na cara. “O povo que não solta minha mãe veio me falar, viu Carol Narizinho, a senhora deveria tomar vergonha na sua cara e parar de comparar duas pessoas distintas, mas você racista, xenofóbica insiste em comparar duas mulheres negras”, complementou.

Lumena ainda diz que a base do comentário é racial e pede para ela tomar cuidado com os tweets e com a vida das pessoas.