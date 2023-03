Lula está de dieta: Sem leite, sem açúcar e (acreditem) sem álcool

De acordo com o Jornal Extra, o presidente não deixou de pedir sorvete, pudim e duas cachaças ouro para o seu almoço com a cúpula da Marinha nesta quinta (23), em Itaguaí, Rio de Janeiro

O presidente da República está seguindo sua dieta à risca e sem chance de andar fora da linha depois que assumiu a presidência do Brasil. Lula está seguindo a dieta por conta de uma intolerância à lactose e por isso os profissionais da cozinha tiveram que mexer no cardápio do almoço que ele terá com a cúpula da Marinha nesta quinta (23).

Janja também participará do almoço, e de acordo com o Jornal Extra os pratos principais terão como proteína carne e peixe, levando em consideração o pedido do presidente, e salada como pediu a esposa de Lula.

Mesmo não comendo os derivados do leite, foi Lula quem pediu pudim e sorvete de sobremesa e cachaça ouro para abrir o apetite e brindar com os companheiros.