Lula acredita na vitória e que segundo turno é apenas uma “prorrogação”

Candidato à presidência diz que vai fazer mais viagens, mais comício e mais atos

Minhas fofoqueiras políticas amam as declarações dos políticos depois de um dia de eleição acalorado pelos nervos dos brasileiros. Lula não deixou de discursar depois da notícia que vai para segundo turno contra o atual presidente Jair Bolsonaro. O candidato disse que acredita na vitória do PT para o Brasil, ressaltando que nunca ganhou em primeiro turno.

““Durante toda esta campanha, a gente esteve à frente nas pesquisas de opinião pública, de todos os institutos, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e eu quero dizer pra vocês que nós vamos ganhar estas eleições. Isso pra nós é apenas uma prorrogação”, disse.

O candidato ainda diz que vai viajar mais e se dedicar nesse intervalo que teremos até a próxima vez de ir às urnas. “Nós vamos ter que viajar mais, fazer mais ato, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo”, contou.

“Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio antes de você ganhar para você mostrar pro povo o que vai acontecer, o que vai governar este país”, declarou.