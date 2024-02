Luiza Brunet detona a TV Globo: “ Eles não dão nenhum respaldo”

Em entrevista, a atriz comenta sobre as ameaças que ela e sua família vem recebendo .

Amores, em entrevista à colunista Fábia Oliveira a atriz e empresária Luiza Brunet, também conhecida por ser mãe da influenciadora e atual participante do Big Brother Brasil, Yasmin Brunet, afirmou que,, desde que a filha entrou no reality e começou a ter seu nome da boca do povo, de forma bem negativa, ela teme pela vida da herdeira.

“Eu acho um absurdo e a gente já tem um advogado especialista. Quando a Yasmin fez o contrato [com o BBB], eles pedem o advogado, então ela já tem um advogado, que é um especialista criminal, e ele já está se posicionando para abrir um processo”, iniciou Luiza Brunet.

“Fazer uma ameaça de morte é uma coisa muito grave. E, evidentemente, que essa pessoa que está fazendo ameaças de morte contra a Yasmin, já fez outras vezes, mas ela apaga. Dá um medinho aí apaga, mas aí já foi… Porque hoje em dia a internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que elas querem, mas também tem outras de plantão pra printar o que se fala, o que se escreve ou o que se coloca como vídeo”, continuou a mãe de Yasmin.

Por fim, a atriz critica a TV Globo por não prestar nenhum tipo de suporte para as famílias dos participantes do reality, quando se diz respeito a esse tipo de ameaça e ressalta o seu medo de que algo realmente aconteça.

“Há a questão dessa exposição e a falta de posicionamento da TV Globo, nesse caso específico. A falta de proteção que a família fica. A gente não tem [proteção da Globo]. Eles não dão nenhum respaldo nesse sentido… E tenho medo real, porque as pessoas perderam o limite, perderam o medo, não confiam e acreditam na Justiça e podem, sim, vir a cometer um assassinato contra uma pessoa por uma questão de ódio. Então isso me dá muito medo”, finalizou Brunet.