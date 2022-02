Em tom amistoso, Luísa Sonza diz que Leo Dias deveria fazer terapia

“Você deveria fazer terapia, viu Leo Dias, assim como todo mundo”, diz loirinha do pop

A cruz de Luísa Sonza foi muito pesada, a loira sofreu grande retaliação do público após seu término com o humorista Whindersson e início de namoro com o cantor Vitão. A cantora não nega que se apoia em sessões de terapia para conseguir lidar com tudo.

Luísa Sonza recomenda terapia para Leo Dias (Foto: Instagram)

Em seu novo álbum ‘Doce 22’, Sonza deixou muito claro o quanto as críticas do público te afetam de maneira positiva até certo ponto. Em entrevista com o jornalista Leo Dias ela conta que sua força vem de terapia.

“Terapia, sempre pronta para tudo, duas vezes por semana, levo para lá as coisas mais as contínuas e as coisas do dia a dia que vão desencadeando, você deveria fazer terapia Leo Dias”, dispara a loirinha.

Rapidamente o jornalista muda de assunto, mas não nega que já fez terapia e não se deu alta das conversas com psicólogos.