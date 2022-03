Luísa Sonza não pintou quadra de rosa atoa

Cantora lança novo remix de ‘Sentadona’ dia 17 desse mês

Sabe aquele ditado que tem gente que não dá um ponto sem nó? Pois é, Luísa Sonza é dessas. Para quem achava que a gata pintou a quadra de rosa só por pintar se enganou, porque vem um hit novo com muita coreografia por aí.

A loira terá participação em uma música já conhecida pelos usuários do Tik Tok com a música ‘Sentadona’, ou ‘Ai Calica’. Já podemos esperar um show de coreografia pelo que a gata tem postado como teaser para o lançamento dia 17 desse mês.

SentaDONA (remix) s2

dia 17 clipe e música 💕 pic.twitter.com/QpxtDG1iDp — LUÍSA SONZA 🍎 (@luisasonza) March 13, 2022

Flavio Verne é o coreógrafo oficial de Luísa e já emplacou vários hits com coreografias dignas de chalenge no Tik Tok, como aconteceu com ‘Anaconda’.

O que eu sei? Que a loira quer testar nosso joelho e nossa capacidade de mandar os passinhos na balada, e se for isso mesmo, ela está certíssima, porque a gente ama.