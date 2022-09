Luísa Sonza se pronuncia sobre processos de racismo: “Precisava de tempo para refletir”

Cantora resolveu soltar o verbo depois de muito kikiki envolvendo seu nome a um processo de racismo

Se a coisa vai bem para você, para Luísa Sonza vai de mal a pior, os fãs da cantora foram pegos de surpresa ao descobrirem que ela responde a um processo de injúria racial desde 2019. A cobrança foi tanta, que Luísa demorou a se pronunciar, mas ontem ela veio a público e contou que seu silêncio foi necessário por ela precisava refletir.

“Precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava, mas me dei conta que não”, iniciou ela.

A loirinha do pip ainda agradece a todos que a cobraram e diz que isso foi muito importante para ela. “Aprendi a ver, mas a fundo, a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro”, escreveu.

“Me dei conta de que todos, até mesmo as pessoas como eu, que se reconhecem como aliadas à questões sociais, precisam sempre estudar mais e buscar por mais conhecimento e ainda mais empatia. Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo”, declarou Sonza.