Luísa Sonza se pronuncia sobre caso de racismo: “Não via sentido vir aqui e pedir desculpa”

Cantora disse que o caso está resolvido e ela pode conversar com Isabel antes de fazer qualquer declaração nas redes sociais

Ontem (05), Luísa Sonza resolveu vir à público e dizer tudo que aconteceu no episódio de racismo com Isabel. A loirinha do pop disse que tudo foi resolvido junto à vítima, inclusive o texto que foi publicado no seu Instagram oficial. Luisa ainda conta que não fazia sentido ela se pronunciar sem que o caso estivesse resolvido, por isso esperou.

“Tudo resolvido, sendo feito da maneira que eu acreditei ser correta. Eu não via sentido de vir aqui pedir desculpa e me livrar de uma culpa, entendi que esse processo era sobre o direito e o desespero de ser ouvida em uma situação que acontece o tempo todo sem nem saber que está acontecendo”, iniciou Sonza.

A cantora ainda agradece Isabel por ter aceitado participar e ensinar Luísa Sonza no meio de todo o processo, a loira ressalta que a comunidade preta sofre o racismo estrutural todos os dias. “Eu tô feliz que eu tenho conseguido resolver isso com a Isabel, agradeço muito por ela ter aceitado conversar comigo”, disse.

Luísa não deixou de citar as fake news que saíram na mídia e acabaram machucando Isabel. “A Justiça sempre vai estar do lado do branco, essa problemática vai além, o racismo estrutural vai além e está entranhado à sociedade”, relatou.