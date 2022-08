Luísa Sonza responde Marina Sena e recebe invertidas dos internautas

Loirinha do pop escreveu que ser artista pop “é uma desgraça”

Eita, tá nervosa Luísa? Depois que Marina Sena usou o Twitter para dizer que alguns internautas falaram mal do seu show, dizendo que ela não cantava bem e outro dizendo que amaram a performance da gata no palco, Luísa resolveu dar as caras e comentar a declaração. A loirinha do pop disse que ser uma artista pop “é uma desgraça” e foi muito criticada nas redes.

“Ser uma artista pop é uma desgraça sinceramente”, escreveu Luísa. Alguns Internautas ainda responderam a cantora, dizendo que desgraça é acordar às 5:30 para pegar o ônibus e ir trabalhar.

“Vai abrir um atacadão aqui perto de casa, vai ter bastante vaga para operadora de caixa, manda teu currículo”, escreveu um perfil no Twitter.

Diversos perfis seguram a onda e publicaram as condições de trabalho que têm que aturar afinal a vida não está fácil para ninguém.