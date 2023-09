Luísa Sonza responde comentário sobre expor Chico Moedas em rede nacional: “Parem de tratar homem como menino”

A cantora está sendo criticada por expor o fim do relacionamento e os seus motivos em rede nacional, hoje pela manhã.

Minha gente, é incrível o fato de que, mesmo quando a mulher está sempre errada, independente se ela for a vítima da situação ou não. Após anunciar o término de seu relacionamento com Chico Moedas no programa “Mais Você”, devido ter sido vítima de uma traição, a cantora Luisa Sonza vem sendo vítima de diversas criticas do público, por ter exposto a situação em rede nacional.

“O Chico não queria exposição nenhuma aí a Luísa Sonza foi em TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda disse que foi no bar”, criticou um internauta.

Porém, a gata não abaixou a cabeça e respondeu o comentário, afirmando que Chico sempre concordou com a exposição do relacionamento, afinal ele já era uma pessoa pública antes dela entrar em sua vida e pediu para que as pessoas parem de tratar um homem como um menino.

“Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que SEMPRE quis e concordou com tudo, a gente tava vivendo algo combinado a dois, juntos. Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que QUISER. Porem de tratar homem como menino”, respondeu a cantora.