”Eu nunca fui forte, tive que ser forte, ou pelo menos parecer”, dispara Luísa Sonza sobre hate

Cantora quebrou o silêncio sobre sua personalidade no Saia Justa, no GNT

Ficou mais do que claro que a Luísa Sonza braba que a gente conhece, ou acha que conhece é um personagem que a loira criou para conseguir lidar com a onda de hate que sofreu quando anunciou seu término com Whindersson. De lá para cá os haters não pararam de aparecer e julgam desde seu trabalho, até sua vida pessoal.

"Eu nunca fui forte, eu tive que ser forte ou pelo menos parecer." @luisasonza #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/iiFfbysHLK — Canal GNT (@canalgnt) May 12, 2022

A cantora chegou a dizer que quando tem um problema ela encara de frente, ou cria uma realidade para não sofrer tanto. “Eu acho que é complicado, para mim é muito complicado falar sobre isso. Por muitas vezes eu encaro, ou eu vivo em uma realidade paralela em que eu não entro muito em contato com isso”, revelou.

Luísa completou dizendo que é na terapia que ele consegue ver o quanto ela foi afetada pelos comentários negativos em certas situações. “Quando eu fico um pouco melhor, é porque não entro em tanto contato, mas quando vou na terapia semanal e entro em contato com o que vivi, as dores aparecem. Acho que existe em mim uma modificação completa da forma de eu ver o mundo, talvez até de personalidade”, disse a loira.

“Me permiti ser um pouco mais sincera, me diziam para ser forte, a braba, que as pessoa parariam, mas não. Gente, eu nunca fui forte, tive que ser forte, ou pelo menos parecer”, dispara Luísa que hoje é mais sincera diante aos seus sentimentos.

Eu estou amando a nova fase da loirinha do pop brasileiro e já espero mais “eras” para ver o quanto essa artista pode se desdobrar em trabalhos cada vez mais incríveis.