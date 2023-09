Luisa Sonza lança o clipe Chico, dedicado ao namorado Chico Moedas

A artista entregou produção fofa e romântica de seu novo clipe – obviamente, a web caiu de amores com o resultado.

Genteeee, a minha amiga Luísa Sonza tá mesmo apaixonada! Nesta sexta-feira (8), a loirinha entregou muito romantismo e fofura ao lançar o clipe de Chico, do seu recém lançado álbum “Escândalo Íntimo”. A musica foi uma homenagem da cantora para seu boy, Chico Moedas.

E apostando que vocês já estão cantarolando a música também “Chico se tu me quiseres…” e não julgo vocês, afinal eu mesma tô cantando essa música o dia todo. Para minha sorte, não tenho nenhuma amiga namora um Chico, senão vão pensar que tô dando ideia no boy hahahaha. Imagina o climão…

Luísa apostou em um visual romântico e country – algo que ela já havia feito no último show que fez, no The Town, já no clipe ela aparece na frente de uma casa velha em meio a natureza, onde realiza poses em suas mais variadas facetas, que chamam atenção pela sua sofisticada fotografia.

A cantora alcançou o topo das paradas brasileiras com a música Chico, que se trata de uma carta de amor ao namorado, o influenciador Chico Moedas., com quem está junto desde o mês de julho. A letra, que também faz referência ao cantor Chico Buarque, chamou atenção dos fãs e confirmando para todos nós que a mulher é o signo de câncer todinho personificado em ser humano, afinal sabemos que os cancerianos são pessoas extremamente emocionadas, e podemos ver isso pela tamanha a forma como ela está apaixonada e entregue ao relacionamento.