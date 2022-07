Festinha à la Anitta? Luisa Sonza dispara que festa de aniversário será privada

Loirinha do pop chegou a dizer que vai convidar os “não convidados” a se retirarem

Virou moda fazer um comunicado público sobre as festas de aniversário? Já entendemos que não é para ir de penetra e que a senhora vai tirar da festa, mas não é de hoje que comparar seu trabalho ao de Anitta, Sr.a Sonza. Tô de olho! A loirinha do pop surgiu no Twitter para dizer que sua festa de aniversário vai ser “privada”.

“Gente, sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa super privada, se eu não convidei, não vá, please. Todo penetra vai ser tirado da festa. E o convidado não convida, vocês já estão careca de saber”.

Gente sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa super privada, se eu não convidei, NÃO VÁ, Please. Todo penetra vai ser tirado da festa. E convidado não convida, ces já tão careca de saber. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) July 11, 2022

Já deixei anotado aqui Luísa, se eu não receber meu convite ficarei extremamente ofendida, afinal, coloquei as coreografias de ‘SentaDONA’ e ‘Anaconda’ em dia. Joelheiras compradas com sucesso!