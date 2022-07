Luisa Mell rebate críticas por tirar os cachorros da mulher da casa abandonada

Ativista foi duramente criticada pela internet por acompanhar a polícia no caso de Margarida Bonetti

A internet foi à loucura com o fato de que Luisa Mell invadiu, junto com a polícia, a casa abandonada de Margarida Bonetti, mas a gata habla mesmo e fez um vídeo se defendendo no Instagram.

“Fomos chamados, pois havia denúncias que tinham gatos na casa. Foi encontrada mais uma cachorra debilitada, que já está sob nossos cuidados. Há 15 dias resgatamos duas. Uma com um tumor enorme e as duas com exames de saúde muito alterados. A casa é insalubre, imunda e coloca em risco toda a saúde da comunidade em torno”, escreveu na legenda do post.

A ativista ainda coloca no vídeo diversas manchetes de veículos que falam sobre o caso de Margarida em relação à escravização. Luisa ainda conta que a mulher é uma fugitiva do FBI que veio para o Brasil, onde viveu 20 anos foragida.

A internet atacou a atitude de Luísa diante da entrada da loira junto a polícia dentro da casa da mulher, além de pegar os cachorros e sair correndo com os animais no colo. Aloca! No final da história ela mostrou seu lado e ficou bem na fita.