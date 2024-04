Luísa Marilac e Delegado Bruno estão presentes no protesto ao cão Joca em Guarulhos

Genteeee, neste domingo (28) está rolando um grande protesto em todos os aeroportos do Brasil pedindo justiça pela morte do golden retriever depois de ser enviado por engano pela empresa áerea Gol para um destino diferente de seu tutor na última segunda-feira (22).

O tutor do Joca, João Fantazzini esteve presente no protesto do aeroporto de Guarulhos, onde o delegado Bruno Lima e a influenciadora Luisa Marilac marcaram presença junto de seus respectivos pets.

Durante uma live que a Marilac postou em seu canal do youtube, podemos ver inúmeras ONGs e donos de animais levaram seus pets para protestar contra a falta de segurança nos voos no Brasil para o transporte de animais. Numa das faixas penduradas no terminal doméstico de embarque de Guarulhos, uma faixa exibe a frase “Justiça por Joca” e “Não somos bagagem, somos o amor de alguém”.

Os protestantes estão pedindo para que as autoridades brasileiras modifiquem as regras de transporte de bichos de estimação no país e punam severamente as empresas que violam as leis de proteção animal.

Durante o protesto, João Fantazzini Júnior, tutor do cãozinho Joca, agradeceu o carinho das pessoas com a dor dele e ressaltou que espera que uma lei no Congresso Nacional normatize condições mais favoráveis de transporte de animais em todas as regiões do país.