Aniversário de Sonza: Luísa Convidou Anitta?

Anitta terminou sua tour na Europa, e já está no Brasil só não sabemos se as duas trocaram convites

Meus leitores, ontem (18), foi aniversário da loirinha do pop brasileiuro, Luísa Sonza. A comemoração da loira me fez questionar: será que ela chamou a Anitta para a festa? Luísa já reclamou para amigos que nunca foi convidada para uma festa na casa da carioca.

Mesmo que Anitta tenha acabado de finalizar sua tour na Europa, a dúvida toma conta da cabeça dos fãs e faz pensar: Será que o convite chegou? O que sabemos é que a musa carioca esteve internada em São Paulo e no Twitter reclamou de um cansaço muito grande.

Os fãs estão sentindo falta de uma interação entre as divas do pop, lembrando que elas se encontraram pela última vez em um feat histórico com participação de Pabllo Vittar em ‘Modo Turbo’.