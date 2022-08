Ludmilla recusou beck de Rihanna: “Olha a oportunidade que eu perdi”

Em entrevista ao ‘PodPah’ a cantora disse que nunca mais perderia a oportunidade

Deus não dá asa pra cobra e um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, já ouviram esses ditados? Ludmilla desperdiçou a sorte de fumar um cigarro de [email protected] com sua best friend, Rihanna. Em entrevista para o podcast ‘PodPah’ a cantora revelou que no after da musa recusou fazer fumaça, mas tem noção que perdeu uma oportunidade das boas. Aloca!

“Fomo para o after da Rihanna estava eu e os amigos delas e uma modelos, ela acendeu um beck, acendeu, enrolou, chegou em mim olhei assim e eu: ‘Não fumo não”, disse ela.

Lud deixa claro que só recusou o cigarro por pensar que seria mal falada na rodinha de amigos e além disso tinham alguns brasileiros no after que poderiam espalhar a fofoca. “Olha a oportunidade que eu perdi pensando o que os outros iriam pensar de mim. Para a Rihanna não se diz nçao”, finalizou.